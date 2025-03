REPLIIK | Lastepsühhiaater Anne Kleinberg: x-põlvkond tahab oma lastele paremat ja turvalisemat elu. Mõneti on see karuteene

„Siis muidugi meie ülinõudlik kool, nutiseadmetesse ära kadumine ja nende kaudu tulev. Sealt tuleb nii negatiivset kui ka positiivset, kuid haavatavamad saavad rohkem pihta negatiivses võtmes. Tüdrukuid ja noori naisi üle maailma mõjutab see, et nende olemuse, kehakuvandi ja eneseväärtuse ümber kärab sotsiaalmeedia ja üldse meedia rohkem. Naiseks kasvada on palju raskem. See on ülevoolutatud kõikvõimalikest kriitikaprismadest ning tervikuna on üles kasvanud ju põlvkonnad, kes on perfektsionistlikumad ja tahavad, et asjad ja elu oleksid täiuslikumad, ilusamad. Aga elu ei ole selline.