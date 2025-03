Naine olla on 22% liiga kallis! Tuntud kioskiketist saab menstruaaltooteid nüüd palju odavamalt

„Võtsime aluseks suuremate jaekettide mensturaalhügieenitoodete keskmise hinna ning arvestasime sealt käibemaksu maha. Enamike toodete puhul tähendas see, et kaotasime juurdehindluse täielikult,“ selgitab Reitan Convenience Estonia turundusjuht Indrek Lass, lisades, et nii on kioskites menstruaaltooted üle 50% varasemast soodsamad.

Lassi sõnul soovivad nad igal naistepäeval tõstatada ühiskonnas naiste jaoks olulisi teemasid. „Selle aasta kampaania sai tõuke tõsiasjast, et oleme ajas tagasi liikunud,“ hurjutas ta. „2009. aastani kehtis Eestis menstruaalhügieeni toodetele 5% käibemaks. 2010. aastal tõsteti see esmalt 9%-ni ja hiljem 22%-ni. Siia on see pidama jäänud kahjuks. Ja muidugi on teema meile juba sellepärast oluline, et üle 90% meie töötajatest on naised.“

Menstruaaltoodete kättesaadavuse parandamiseks on ka kohvikukett Caffeine astunud sammu edasi. Alates 2024. aasta kevadest on sealsetes tualettides menstruaaltooted külastajatele tasuta saadaval ning see jääb nii ka edaspidi. „Suurest nõudlusest saame järeldada, et see oli oluline ja vajalik samm,“ ütleb Lass.

MTÜ Päevad ja Ööd 2022. aasta uuringu järgi on 64% koolinoortest pidanud menstruatsiooni tõttu koolist või trennist puuduma. 26 % koolinoortest on olnud olukorras, kus neil pole piisavalt raha menstruaaltarvete ostmiseks, ja 73 % noortest on pidanud kasutama alternatiivseid vahendeid, kui menstruatsioonitarbeid pole olnud käepärast.