Märkimisväärne vahe palganumbrites! Just nii palju teenisid veebruaris naised keskmiselt meestest vähem

Sooline palgalõhe statistikas

Merit Palgaga arvestati 2025. aasta veebruaris väljamaksetena kokku enam kui 223 miljonit eurot 20 515 ettevõtte poolt 126 348 töötajale. Neist 57 590 olid naised ja 68 547 mehed.

„Naiste keskmine brutotasu oli veebruaris 1510 eurot, samas kui meestel ulatus see 1978 euroni. See tähendab, et naiste keskmine brutotasu oli 23,6% madalam kui meestel,“ selgitas Maarja-Liisa Maasik. „Kuigi selline statistika ei arvesta ametikohti ja töötunde, näitab see siiski märkimisväärset vahet meeste ja naiste sissetulekute vahel.“

Statistikaameti andmetel on Eesti sooline palgalõhe 13,1%, mis teeb Eesti endiselt üheks suurima palgalõhega riigiks Euroopa Liidus. Kuigi see näitaja on viimase kümnendi jooksul vähenenud (2013. aastal oli palgalõhe 24,8%), on edasiminek olnud aeglane.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) andmetel võtaks praeguse tempo juures Euroopa Liidul tervikuna soolise palgalõhe kaotamine veel vähemalt 60 aastat. Eesti on viimastel aastatel teinud edusamme, kuid jääb endiselt Euroopa keskmisest maha.

Maksumuudatuste mõju naiste sissetulekutele

2025. aasta algusest jõustunud maksumuudatused on mõjutanud kõigi töötajate netosissetulekuid, kuid madalama keskmise palga tõttu on muudatuste suhteline mõju naistele sageli suurem.

„Tulumaksumäära tõus mõjutab proportsionaalselt rohkem just keskmisest madalama sissetulekuga inimesi, kelle hulgas on naiste osakaal suurem,“ selgitas Maasik. „Pensionite osas oleme juba näinud, et väljamaksed on keskmiselt paarkümmend eurot väiksemad kui eelmisel aastal, mis samuti puudutab rohkem naisi, kuna nende keskmine pension on madalam ja nad moodustavad enamuse pensionäridest.“

2026. aastast rakendub täiendav julgeolekumaks määraga 2% brutopalgast, mis suurendab kõigi töötajate maksukoormust.

Sotsiaalministeeriumi andmetel on naiste osakaal pensioniealiste seas Eestis üle 65%, mistõttu puudutavad pensionidega seotud maksumuudatused eelkõige just neid.