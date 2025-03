Kellel tekivad kortsud juba 30ndates? Kellel kulub nahahooldusele kõige rohkem raha? Leia oma naha vananemistüüp

Ilunõustaja Mari Lakspere tõdeb, et on eestlannadest klientidega töötades näinud palju enneaegset vananemist, ülekaalulisust ja ebakindlust enda välimuse osas. „Arvatakse, et ilus olemine on kallis ja keeruline. Tegelikult võib paralleele tõmmata söögivalmistamisega – oluline on põhitõed endale selgeks teha. Edasi saab ilus olemine elustiiliks ja see tundub lihtne ning loogiline nagu igahommikune hambapesu.“