„Tema ja vabariiklaste poliitika on naistele laastav.“ Naispoliitikud riietusid roosasse, et Donald Trump taas paika panna

Kongressiliige Teresa Leger Fernandez selgitas meeleavalduse eesmärki järgmiselt: „Ta läheb meile maksma liiga palju nii rahas, tervises, eludes kui ka turvalisuses. Sündimise hetkest vanaduseni välja on tema ja vabariiklaste poliitika naistele laastav. Me tahame, et maailm näeks: me protestime, me seisame võimu eest, me seisame roosas ja me seisame vastu.“