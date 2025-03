30+ UUEL RINGIL | Elu kohutavaim kohting: mida teha, kui unistuste printsi asemel ilmub kohtingule vappuva õllekõhuga kiilanev mees?

Kolmandas episoodis sukelduvad Indrek Vaheoja ja Marjen Võsujalg kohtingumaailma varjukülgedesse ja nendega kaasnevatesse ootamatutesse üllatustesse. Indrek tunnistab, et jagas oma suurimat kohtinguämbrit juba eelmises episoodis ning sai selle eest ausat, ent mitte just kõige meeldivamat tagasisidet. Marjen aga ütleb otse - täna ta kohtingutel ei käi. Kuigi tema sotsiaalmeedia postkasti jõuab nii tõsiseltvõetavaid kui ka üksjagu humoorikaid ettepanekuid, on ta otsustanud hetkel neist viisakalt, ent kindlameelselt keelduda.