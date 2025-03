REPLIIK | Eesti Kontserdi juht Kertu Orro: kui täna ei tegutse selle nimel, et homme midagi olemas oleks, siis polegi tegutsemisel mõtet

Orro sõnul on tagasiside Eesti Kontserti tegevustele olnud väga positiivne. „Võtame noorte kaasamist põhimõttel: kui teie ei külasta Eesti Kontserti, külastab Eesti Kontsert teid,“ ütles ta. „Paljude laste jaoks ongi koolikontsert esimene kokkupuude klassikalise muusikaga. Kuna meie esinejad on nii head, vahvad ja lapsi kaasavad, on nii mõnelgi juhul koolikontserdilt saadud inspiratsioon viinud noore muusikakooli õppima. Meie eesmärk ei ole, et kõik lapsed peaksid saama professionaalseteks muusikuteks – pigem soovime tõsta üldist haridustaset ja kultuurilist teadlikkust ning rõhutada, et kultuuri juurde kuulub ka kontserdil, teatris või muuseumis käimine.“

Ajakirjanik Karmen Rebase küsimuse peale, kas lisaks koolikontsertidele sihtasutus ka muudel viisidel endale järelkasvu tagab, näiteks kajastades oma tegemisi TikTokis või luues koostöid popartistidega, vastas Orro, et päris Tiktoki peale ei olda veel praegu läinud. „See platvorm ei ole meie väärtustega päris kooskõlas,“ ütles ta. „Võib-olla oleme siin lühinägelikud stagneerunud fossiilid, aga hetkel me selle platvormi peale ei ole mõelnud. Küll aga on meil igal festivalil oma kindel programm justnimelt lastele. Näiteks Saaremaa ooperipäevadel on pühapäev alati lastepäev, kus soovime eelkõige kaasata kohalikke lapsi. Seetõttu püüame lasteetenduse pileti hinda hoida jõuga võimalikult madalal, et kõik soovijad saaksid osaleda.“

Siiski, Orro on tulevase publiku ja artiside pärast mures ja just seetõttu paneb sihtasutus sellele nii suurt rõhku. „Me saame aru, et kui me täna noortega ei tegele, pole meil võib-olla kedagi saalis,“ ütles ta. „See ei puuduta ainult Eesti Kontserti või muusikavaldkonda – iga organisatsioon peaks eeskätt mõtlema sellele, millist mõju ta oma tegevusega tulevikule loob. Kui täna ei tegutse selle nimel, et homme midagi olemas oleks, siis polegi tegutsemisel mõtet.“

REPLIIK on Eesti Naise veebis ilmuv uus rubriik, kus igal reedel toome esile ühe käesoleval nädalal välja öeldud märkimisväärse mõtte mõnelt eesti naiselt. Teema võib puudutada lihtsa inimese argielu, ühiskonnas olulist arutelu või naiste elu puudutavaid nüansse - piiranguid ei ole. Märkasid mõnda rubriiki sobivat mõtet? Jaga seda meiega eestinaine@eestinaine.ee.