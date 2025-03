Saatejuht Jelena Solomina: tänapäeval pole vist enam kedagi, kes suudaks maailma sündmusi ükskõikselt võtta

Mida sina saad ärevusega ette võtta?

Ärevusega toimetulekuks soovitab psühholoog anda oma tundele nimi. “Ärevus võib meiega niimoodi toimetada, et me ei pane seda tähelegi – sunnib meid pimesi infot tarbima või poest asju kokku ostma,” lausub Väljaste. “Kui nimetad oma tunde ära, oled kohe sellest vähem haaratud, sest muutub vaatenurk: ma ei ole enam ärev, vaid tean, et ärevus on siin. Nüüd saad hakata oma tunnet juhtima.”

Ta soovitab vaadata endasse. „Mis see on, mis sinus ärevust tekitab? „Praeguses olukorras näen enda najal, et üle võtab käsklus „kaitse end!“,“ tõdeb psühholoog. „Hommikul on esimene mõte, et peaks lugema uudiseid, õhtul viimase asjana tahaks veel vaadata, mis seis on. Tahan olla kursis, et end kaitsta – see soov on arusaadav ja kasulik, aga ainult mingi piirini.“