Sel nädalal juubelit tähistanud Riina Hein paneb südamele: lindistage oma vanemaid!

„Ühel päeval saab see otsa ja ongi kõik.“

Oma vanaduspõlvele mõtlemisele ta liialt palju aega ei kuluta. „Minu jaoks ei ole see oluline,“ sõnas ta viis aastat tagasi. „Ühel päeval saab see otsa ja ongi kõik. Ma ei mõtle sellele. Kõik oleneb ju sinust endast. Tähtis on areng. Kust mina täna tean, mis minu elus tegelikult toimuma hakkab? Oluline on, et proovid oma igat päeva elada nii, et sul ei oleks elu lõpus vaja kahetseda tegemata asjade pärast. Et sa ise ja su elu oleksid kogu aeg muutuses. Väga mõtlemapanev on Bronnie Ware’i raamat „Viis levinumat surmaeelset kahetsust“, kasutan seda palju oma kursustel. Igaühel oleks mõtet see läbi lugeda ja hakata oma elu elama nii, et oma elu viimastel hetkedel ei oleks vähemasti neid kahetsusi.“