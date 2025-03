FOTOD | Professionaalsed barberid: just need on 2025. aasta trendikaimad habemestiilid

„Mulle meeldib see habemestiil, sest see demonstreerib hästi karvakeste paksust ja annab kandjale loomuliku ilme,“ ütleb Rotterdamis tegutsev barber ja Schorem Barbieri kaasasutaja Robert-Jan Rietveld. „Sõltuvalt pikkusest ja tekstuurist võib habe olla kare, karm või lokkis, muutes iga kandja välimuse ainulaadseks.“

Beardstache (inglise keelest ühendatud sõnad „beard“ (habe) + „moustache“ (vuntsid) - toim.) ühendab kaks klassikalist stiili – keskmise pikkusega habe ja vuntsid – uudsel kujul. „See on omanäoline ja unikaalne stiil, mis eristab kandjat ning millel on veidi pahapoisilik mõju,“ ütleb Conrad. Vuntsid on selle stiili puhul tihedamad ja pilkupüüdvamad, aga habe lõigatud märgatavalt lühemaks, luues dünaamilise ja tasakaalustatud välimuse.

Kenyatta sõnul tasuks meestel julgemalt eksperimenteerida: „Paljud kardavad teha muudatusi, kuna muretsevad teiste arvamuse pärast. Kuid see on nagu riietega – riided ei defineeri sind, vaid sina annad neile elu. Igaüks peaks kunagi oma mugavustsoonist välja astuma.“

Sellise stiili juures on siiski vajalik teatud hooldus. Kui tegemist on sellise metsiku habemega, tuleb seda käsitleda nagu juukseid. See tähendab regulaarset pesemist šampooniga. Samuti tasuks investeerida metsikutele habemetele sobivasse habemeõlisse ning soetada ka kamm, mis aitab toodet ühtlaselt habemesse kammida.

4. Kahe päeva habe

Võite olla kindlad, et klassikaline paar päeva ajamata habe ei lähe kunagi moest. „See näeb ilma suurema vaevata hea ja mitmekülgne välja,“ ütleb Conrad. „Annab lihtsa, vaba meeleolu, säilitades samal ajal hoolitsetud ja läbimõeldud välimuse.“ Lisaks on see lihtne viis anda oma lõuajoonele veidi selgemat definitsooni.

Kuid olgem ausad, sellise näitleja Adrien Brody’le iseloomuliku viimistletud välimuse saavutamine ei olegi tegelikult nii kerge. „Regulaarne hooldus on võtmetähtsusega, et hoida soovitud pikkust,“ ütleb Conrad. „Ja mis eriti oluline, eemalda juuksekasv kaelalt.“ See tähendab regulaarset trimmimist õige pikkuse hoidmiseks, igapäevast piiritlemist kvaliteetse raseerijaga ning kriitilist komponenti – näonahahooldust, et vältida sissekasvanud karvade teket.