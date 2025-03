Soolisi erinevusi on ka kindlasti elatud eludes ja kogemustes – palju me teenime, palju kodutöid teeme, palju ja millist vägivalda kogeme, millised mänguasjad meile kätte antakse, millal julgustatakse ja millal kritiseeritakse, milliseid eeskujusid ja meediapilti enda soo kohta näeme. Nende erinevustega on poliitikakujundamisel samuti oluline arvestada.

Vaatamata mainitud erinevustele tundub kuidagi veider kinnitada, et ühist on meil oluliselt rohkem kui John Gray teoste muljetavaldav loetelu (ikkagi 23 täispikka teost sisuliselt samal teemal) arvata laseb. See, et tüdrukud ja naised seksuaalvägivalda rohkem kogevad, ei tähenda, et poisid ja mehed seda ei koge. Mark Zuckerbergi tagaigatsetud maskuliinset energiat ei leidu ainult poistes ja meestes, sest läänemaailmas traditsiooniliselt maskuliinseks või feminiinseks peetud omadused ei ole üks ühele seotud sookuuluvusega.

Kuigi vahele on mahtunud kolmkümmend aastat uuringuid, analüüse ja uusi teadmisi soolisest ebavõrdsusest ning selle kahjulikest mõjudest nii naistele kui meestele, ei ole enamik Pekingis tõstatatud probleeme kuskile kadunud. Tööturul põrkuvad naised jätkuvalt vastu klaaslage, hariduslik lõhe on kolmekümne aastaga süvenenud ja soolised lõhed väärtustes ning misogüünia ilmingud on mitmel pool maailmas suuremad kui Pekingi konverentsi ajal , seda eriti noorte seas. Sarnast trendi näeb ka Eestis.

Poisid jälgivad Andrew Tate’i, tüdrukud näevad meedias, klassiruumis ja trennis misogüünilist maailma, mis mitte ainult ei alaväärista naisi, vaid on neile suisa eluohtlik. Tüdrukud peaksid ennast harima ja karjääri tegema. Samas saavad naised, kes seda teinud on, ähvardusi ja laussõimu.

Sellega võrreldes tundub planeetidevaheline sooteooria täitsa nunnu. Kuigi misogüünia on iidvana nähtus ja soolise võrdsuse edenemine ei liigu sirgjoones ainult paremuse poole ning iga edusammu peale on reeglina tulnud ka backlash, on tulevikuperspektiiv tüdrukute jaoks praegu masendavam kui varem, kui me lokkava misogüüniaga lihtsalt lepime.