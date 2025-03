Hille Hanso: sõda ja sellest tulenev sundränne on seksuaalse ärakasutamise, ahistamise ja vägistamise kasvulava

Ebaturvalisus ja hirm on olnud nende aastate jooksul läbivalt üks paljudest sooga seotud probleemidest, mida sõjapõgenikest naised on jaganud. Hirm ärakasutamise, ahistamise, vägistamise, igasuguse vägivalla ees. Kui meespoolt, kelle roll on olnud kaitsta ja teenida, enam ei ole, on kerge muutuda ohvriks ja kaotada oma väärikus. Kusjuures Lähis-Ida au- ja häbikultuur takistab naistel ahistamisest kergekäeliselt rääkida. Ikka on valdav suhtumine, et naine ise pani end olukorda, kus ta ahistajale ette jäi. Mõni kogukond heidab naise endi seast välja, eriti veel siis, kui ta vägistamisest rasestus. Just seetõttu kasutatakse seksuaalkuritegusid tihti relvana kohaliku elanikkonna demoraliseerimiseks ja oma ülemvõimu näitamiseks. Sõda ja sellest tulenev sundränne on seksuaalse ärakasutamise, ahistamise ja vägistamise kasvulava. Kui inimestel enam midagi ei ole, muutuvad nad kergeks saagiks kurjategijatele, orjastajatele, ekspluataatoritele, ükskõik kellele, kes on võimupositsioonil. Ometi kuuleb aeg-ajalt julgeoleku- ja kaitsevaldkonna inimestelt ja muudelt arvamusliidritelt, et sõdadel ja konfliktidel on inimestele ühesugune mõju. On päris levinud arvamus, et relvastatud konfliktid mõjutavad rahvusi ning etnilisi või usulisi vähemusi küll, kuid skepsis kasvab siis, kui asume rääkima naistest, seksuaalvähemustest ja lastest konfliktides eraldiseisva teemana. Rahvuslikke või usulisi gruppe ollakse harjutud kujutama ühtsete kogumitena, neist kontseptsioonidest veel keerulisemaid jagunemisi ei teadvustata. See on siiski liiga pealiskaudne nägemus.