Miks on hüpermaskuliinsest jutust saanud kaasaegse mehelikkuse peavool?

Anekdootlikku tõendusmaterjali sellest, et ühismeedia jäneseurud ei mõju naiste õigustele tervislikult, on lademes. Õpetajad kurdavad, et põhikoolipoisid tsiteerivad neile vägistamises ja inimkaubanduses süüdistatud suunamudija Andrew Tate’i nõuandeid stiilis „naiste koht on köögis“. Üks Eestis läbi viidud uuring näitas, et ligi pooled 8. klassi poistest leiavad, et mehed sobivad poliitikasse paremini kui naised. See tulemus peegeldab maailmatrende, mis näitavad, et noorte meeste väärtusmaailm on muutunud seksistlikumaks ja nende toetus „traditsioonilistele“ soorollidele tugevamaks.