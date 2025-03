Naised ja vaesus. Mis aitaks meie ühiskonnas naiste ja meeste võrdsust edendada?

Eesti teadusuuringutes on vaesuse teemat käsitletud laiemalt, keskendudes leibkondade üldisele vaesusele, piirkondlikele erinevustele ja rahvastiku vanuselistele rühmadele, näiteks laste või eakate vaesus. Kahjuks ei ole ülevaatlikku käsitlust vaesuse feminiseerumisest Eestis. Me ei tea naiste vaesuse kui heaolu puudumise ja ilmajäetuse tegelikku ulatust. Hindame elatustaset ja toimetulekut leibkonna sissetuleku alusel ning oleme tõstatanud üksikemade ja eakate naiste vaesuse probleemi. Samas naised, kellel puudub kontroll pere vara ja rahakasutuse üle, võivad kogeda varjatud vaesust ka jõukamates peredes. Sageli on varatus ja palgavaesus põhjuseks, mis takistab naisi lahkumast vägivaldsest paarisuhtest. Leibkonnasisest varade jaotust ja varalist ebavõrdsust on viimastel aastatel uuritud ja saadud teada, et Eestis on isikutasandi varade põhjal arvutatud ebavõrdsus suurem kui leibkonnatasandi varadel põhinev ebavõrdsus.

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksi (GEI) järgi on Eesti soolise ebavõrdsuse olukord valdkonnas ’raha’ veidi paranenud, oleme Euroopa Liidu liikmesriikide (EL27) seas viimase kümnendi jooksul viie viimase seast tõusnud tagantpoolt seitsmendaks. 2024. aastal oli EL27 skoor 83.4 ja Eestil 74. Näitaja mõõdab soolist võrdsust rahalistele vahenditele kättesaavuse osas ning meeste ja naiste majandusliku olukorra osas. Selleks mõõdetakse naiste ja meeste kuusissetulekut, vaesusriski ja tulude jaotust sugude vahel. GEI skoor valdkonnas ’töö’ oli Eestil 2024. aastal kõrgem kui liikmesriikide keskmine: 78.5 versus 74.2. Eesti paistab silma kõrge hõivega, kuid tasustatud töö on sageli ainus võimalus ots otsaga kokku tulla ja pensionivaesus sunnib tööd leidma. Vaesus kipub elukaare jooksul kuhjuma ja kandub tihti edasi ka järgmistele põlvkondadele. Palgavaesel on madal toimevõimekus ja sellelt kleepuvalt põrandalt lahtirebimine ei ole jõukohane väheste ressursside, sealhulgas ajavaesuse tõttu.

Vaesusel on väga erinevate naiste nägu.