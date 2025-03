Kersti Kaljulaid: Eesti kodudes on endiselt massiliselt lähisuhtevägivalda, mis kandub edasi põlvest põlve

Meie ajalehed on täis arutelusid selle üle, miks ometi sündivusega lood nii on. Hämmastav on see, et nendes aruteludes ei kerki sugugi esile asjaolu, et nii meil kui „neil seal jõukas Läänes“ on paljude naiste jaoks kodune julgeolek see, mis puudub. Teisisõnu, lähisuhtevägivalda (LSV) kogevate naiste arv on suur. Jahmatab, et madala sündivuse ühe tegurina seda millegipärast välja ei tooda, vähemalt Eestis mitte. Samal ajal ei ole kahtlust, et lokkav vaimne, füüsiline, seksuaalne ja majanduslik vägivald pärsib tänapäeva naiste valmisolekut sünnitada ning trauma muudab naised järgmistes suhetes ettevaatlikuks isegi siis, kui soov lapsi saada on olemas.

Kui vägivaldsed siis on eestlaste lähisuhted ja kas abi ohvritele on olemas? Vaatame tagasi viimasele 30 aastale. Tuleb tunnistada, et Eesti on mitmes aspektis paremuse suunas arenenud, kuid on ka silmapaistvaid seisakuid. Hea on see, et meie ohvriabisüsteem on jõudsalt arenenud ja üleriiklikult kättesaadav, sh abi toimepanijatele. Eesti liitus 2017. aastal Istanbuli konventsiooniga ehk Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga. 2023. aastal saime oma esimese ohvriabiseaduse. See kõik on väga oluline ja toetav, et ohvreid kaitsta ja abistada, vägivalda ennetada.

41% Eesti naistest ütleb, et on kogenud või kogeb paarisuhtes vägivalda.

Sotsiaalkindlustusameti hiljutine uuring kinnitab, et Eesti inimeste teadlikkus lähisuhtevägivallast ja abistavatest organisatsioonidest on taasiseseisvunud Eesti kõrgeim. Ja ometi on Eesti kodudes endiselt massiliselt lähisuhtevägivalda, mis kandub edasi põlvest põlve. Meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega kõige rohkem füüsilist vägivalda ja kõige sagedamini on vägivallatsejaks pereliige ning kannatajaks naine – 41% Eesti naistest ütleb, et on kogenud või kogeb paarisuhtes vägivalda.