Kontsert, kus võib magada. Aga milleks?

Kuna avatud teadvuse seisund on lihtsustatult öeldes poolune seisund, võib neil kontsertidel tõesti isegi magada. Oluline on see, mida kuulaja sel ajal kogeb. Pärast muusikalise osa lõppu saab publik soovi korral jagada oma kogemust ja küsida ka esinejalt, mis temas sellist programmi esitades toimub.

Seda hirmu, et üldse keegi midagi ei räägi, siiski pole, sest vaimse tervise sarja sündmustel on nii juba kombeks. Sügisel Narvas toimunud kontserdil tehti näiteks selline vaimustav kommentaar: „Muusika on nagu aju massaaž, mis vajutab punktidele sinu alateadvuses. See protsess viib omakorda oluliste mõteteni.“

Tanel Eiko Novikov on Eesti silmapaistvaim marimbamängija, Yamaha ametlik artist, kes on avatud põnevatele ja kontserdižanrit avardavatele programmidele. Alice Pehk on rahvusvahelise kogemusega muusikateraapia doktor. Nii et tegemist oma ala tippudega.

Kultuur vaimse tervise heaks „Kultuur vaimse tervise heaks“ sarja algataja Heili Vaus-Tamm tuli kolm aastat tagasi palgatöölt ära, et luua see sari erakorraldajana. Ühe tõuke selleks andis Anna Teele Orava artikkel „Eesti noorte surmapõhjus number üks on enesetapp“. Sellises olukorras tundus mõttetu tegelda millegi vähem tähtsaga. Sarja maksimumplaan oligi kolm hooaega. Kuna aga vaimne tervis on jätkuvalt üks teravamaid probleeme Eesti ühiskonnas, jätkavad noored juba käimasolevate projektidega.

Vaimse tervise sari kutsub: KONTSERT-MÕTTERÄNNAK „Hilisõhtune meditatsioon Bachiga“ Tanel-Eiko Novikov (marimba, Yamaha artist) Alice Pehk (muusikateraapia doktor) Kavas Bachi sooloteosed marimba esituses: Tšellosüit nr 6 C-duur Viiulisonaat nr 1 G-moll Tanel Eiko Novikov: „Sellega saab kõrvutada kaht helikeelelt kontrastset tsüklit, mis marimba esituses loovad erilise ja maagilise atmosfääri.“ Kontserdil on eriline vorm – muusikaterapeudi juhatusel siseneb publik avardatud teadvuse seisundisse, istudes mugavatel kott-toolidel. Kontserdi teeb unikaalseks see, et saab muusika kaudu kuulata ja ava(sta)da iseennast, mis ühtlasi annab võimaluse stressi leevendamiseks, eneseteadvuse suurendamiseks ja vaimse tervise toetamiseks. Lisaks aitab niisugune kava tuua barokkmuusika lähemale klassikakaugele inimesele. Alice Pehk: „Muusika on peegel. Kujutlused, tunded ja mõtted, mida muusika meis esile kutsub, räägivad meile meist endist, sellest, mis toimub meie sees. Ennast muusika kaudu kuulates võib meie jaoks avaneda miski, mida oleme endas seni varjul hoidnud või mida me ei ole saanud või soovinud endas näha.“ Sündmus on nauditav nii kontserdina kui ka tõstab teadlikkust muusika kasutamisest vaimse tervise heaks. Koostöös Viljandi Kunstikooliga valmivad kontsert-mõtterännakul kohalikel kunstikooliõpilastel ka akvarellmaalid.

Vaata videot 2024. aasta sügisel Narvas Art Club RoRos toimunud kontsert-mõtterännakult:

Tanel Novikov: „Marimba on müstilise ja sügava kõlaga instrument, mis viib kuulajad ainulaadsesse muusikalisesse kosmosesse.“

