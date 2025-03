Naine rõõmustab: poleks arvanud, et tagasihoidlik Eesti mees mind nii kirglikult üllatada suudab

Ma vaatasin alati imestusega sotsiaalmeediast fotosid, kus naised jagasid, et said naistepäeva puhul 101 roosi, lennupileteid või viidi neid selle päeva puhul kõige kallimatesse restoranidesse. Mina olin pigem harjunud, et olen koos mehega, kes tähtpäevadest eriti lugu ei pea ja nimetab neid „tavalisteks päevadeks, mil on mõttetult kõrged ootused.“ Olin järjest ainult sellise suhtumisega meestega koos olnud. Seega ei oodanud ma midagi erilist ka siis, kui läksin kokku oma praeguse kallimaga ja hakkas lähenema meie esimene naistepäev.