Näonaha mured ei piirdunud puberteedieaga? Üllatav, aga just need levinud harjumused on süüdi aknes ja nahaärrituses

Nahk on inimkeha suurim organ ning selle peamine ülesanne on kaitsta organismi väliskeskkonna mõjude eest. Kuigi naha kaitsebarjäär on vastupidav ja suudab paljude teguritega toime tulla, puutume igapäevaelus kokku faktoritega, mis naha tervist kahjustavad. Nendest viiest harjumusest hoidudes püsib su nahk kauem tervena ning aitad vältida enneaegset vananemist.