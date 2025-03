„Kui kajutini jõudsime, ei saanud ma temast enam lahti. Ta lükkas mu õrnalt vastu koridori seina ja suudles.“ Eestlannad nendivad, et Rootsi kruiisidel valitseb kaos

Esimestel sõitudel olid Katriniga samas seltskonnas reisile suunduvad klassikaaslased alaealised, aga alkoholi võtsid nad kaasa kodust ja nii mõnelgi õnnestus seda soetada laeval olevatest poodidest ja baaridest. „Kui endale ei müüdud, siis kellegi ikka rääkisid seal laeval ära. Joomata igal juhul ei jäänud,“ ütleb Katrin. „Mäletan, et meil oli veel nali, et laevale ju sai juba ca kella 17st, aga püüdsime siis kajutis istudes oodata ära, et kell saaks 18 ja võiks jooma hakata. Sellest kujuneski meil aastateks diil, et kork lendab pudelitelt maha kell 18.“