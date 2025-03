Suhtenõustaja jagab suurepärast abivahendit tülide ajaks, mis garanteerib, et suhe ei lagune, vaid muutub tugevamaks

Igas suhtes tuleb ette lahkarvamusi ja tülisid, see on paratamatu. Kuidas aga tagada, et erimeelsused ei lõpeks teineteisele haiget tegemise, süüdistamise ja vaikiva pahameelega? Paljud meist on harjunud ennast tülide ajal kaitsma ja vastulauseid välja mõtlema, selle asemel, et tõepoolest kuulata, mida teine ütleb.