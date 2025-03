87aastane Jane Fonda on jätkuvalt suurepärases vormis! Selleks järgib ta üht kindlat põhimõtet

„Inimesed ei ole harjunud sellega, et 87-aastast kallistades on tunda tema lihaseid,“ naljatab Hollywoodi staar, aktivist ja fitnessiikoon Jane Fonda. Kuigi tema treeningrutiin on aastate jooksul muutunud, on liikumisel tema elus endiselt suur roll ja ta soovitab seda kõigile. Miks see oluline on?