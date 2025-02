„Ma ei ole rase!“ Kui oled tüdinenud inimestele selgitamast: üheksa viisakat viisi alkoholist keeldumiseks

Kuigi mõõdukas alkoholitarbimine või karskus on üha tavalisemad, on siiski inimesi, kes võtavad alkoholist keeldumist provokatsioonina. Võib-olla oled kuulnud küsimusi „Kas sul on midagi viga?“ või „Kas oled rase?“. Tegelikult ei ole see muidugi teiste asi, aga ebamugavast vestlusest võib viisaka, vaimuka ja kindlameelse vastusega pääseda.