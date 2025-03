„Ma ei puhka enne, kui töö on tehtud.“ Kuus igapäevast harjumust, mis kahjustavad terapeutide sõnul sinu vaimset tervist

Negatiivsed mustrid võivad olla nii juurdunud, et me ei oska nende kahjulikku mõju märgata.

Psühholoogide sõnul võivad teatud mustrid, mida automaatselt järgime, meie enesetunnet vaikselt ja järjekindlalt halvemaks muuta. Sageli on sellised mustrid nii juurdunud, et me ei oska nende negatiivset mõju märgata. Siin on terapeutide sõnul mõned sellised käitumismustrid.