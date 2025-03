„Naised kardavad, et nad peavad vastama mingile ideaalile.“ Siin on esimene samm, mis aitab mõista oma väärtusi, oskusi ja kirgi

Tänapäeva maailmas on naistel rohkem võimalusi kui kunagi varem, kuid sageli jääb nende potentsiaal varju, kuna puudub enesekindlus, julgus või lihtsalt teadlikkus, kuidas ennast nähtavaks teha. Naised kipuvad ootama, et nende töö räägib nende eest, kuid tegelikult on edu saavutamiseks oluline oma lugu teadlikult kujundada ja esile tõsta.