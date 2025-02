KUULA | Grete Arro: õues olemine peaks olema laste inimõigus

Tema sõnul on loodus väga oluline tegur inimese heaolu jaoks: „Ma leian, et väga vajalik oleks looduse kompromissitult linnaruumi toomine. Heas seisus loodust võiks olla linnaruumis nii palju kui vähegi võimalik. Ja kui meil on linnas võimalik kuhugi rajada park, siis võiks seda teha, saades aru, et see on meie endi ja meie laste tervise jaoks ülioluline tegur. Loodus ei ole mingi iluvidin, vaid ellujäämise küsimus – vaimse ja füüsilise tervise vältimatu tegur ning muidugi noorte ja laste arengut väga positiivselt mõjutav aspekt.

Lastel oleks oluline looduses lihtsalt olla. Muidugi nii, et neil on turvaline ja nad ei eksi ära ega saa viga. Aga selline metsakümblus ehk lihtsalt olles täie tähelepanuga looduses on alati rahuldustpakkuv ja teeb sind paremaks. Äge on lugeda Doris Kareva koostatud metsaluule antoloogiat „Südames laulavad metsad“, seal on väga palju selliseid looduskogemusi.“

Pingevaba pingutus

Lapse psüühika arengut arvestav ja toetav haridus on Grete südameasi: „Kool peaks olema pingevaba ja lõdvestunud – just sellise pinge vaba, mis tekib sotsiaalses plaanis, võistluslikkusest, eksimishirmust jne. Ehk siis sotsiaalselt-emotsionaalselt pingeid me õppimisse ei taha. Mõistlik ja tõhus õppimine tähendab aga seda, et kognitiivne pingutus on kogu aeg väga suur, aga sellega ei kaasne pingetunnet. Pingutus ja pinge ei pea koos käima – see on väärarusaam, et kui on pingutus, siis peab olema ka sotsiaalses ja emotsionaalses ja enesehinnangulises plaanis hästi vastik, häbi ja hirm ja mure. See on õppimisele ja heolule äärmiselt kahjulik, et et pingutus ja pinge on laste peas nagu kokku seotud.“