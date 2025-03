Halle Berry: kui mehed peaksid kogema menopausiga kaasnevaid raskusi, oleks nende aitamiseks tehtud ammu hulgaliselt uuringuid

Oscariga pärjatud näitlejanna Halle Berry on lisaks säravale näitlejakarjäärile tuntud ka kirgliku pühendumise eest naiste tervise edendamisele. Ta on võtnud enda südameasjaks teema, millest räägitakse ühiskonnas endiselt liiga vähe – menopausi. Tema unistus on, et see loomulik periood naiste eludes ei oleks enam tabuteema. Näitleja kutsub naisi üles teadlikkusele ja meditsiinisüsteemi tegustema, et menopausi käsitletaks sama tõsiselt kui teisi elulisi tervisevaldkondi.