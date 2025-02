MÄLESTAME | 10 mõtlemapanevat ja meeldejäävat tsitaati kirjandusteadlaselt Krista Arult

„“Eesti keel ja kultuurimälu“ on meile kõigile tuttavad ja omased sõnad. Igaüks mõistab neid omal moel ja alati õigesti. Just nii, nagu talle on vaja. Ühtlasi sisaldavad need sõnad ka kõike sellist, mis lubab meil üksteisest aru saada, oma kultuuri edasi kanda, seda mitmel moel tõlgendada ja uueks luua“. (Sirp, 2014)

„Rahva haritus on Eesti edu võti. Haritus selle kõige hõlmavamas tähenduses tagab omamaise ettevõtluse arengu ja tootlikkuse, kasvatab inimest, kes tahab tööd mõista ja sellest rõõmu tunda.“ (Sirp, 2014)

„... kui ajaleht on osa kohalikust elust, tekib ka usaldus. Viimast on meie elus, kus hoogsalt kasvanud tarbimistuhin on lihtsad inimlikud väärtused kõrvale lükanud, õige väheseks jäänud.“ (Hiiu Leht, 2024)

„Sisemine ausus ei kuulu ainult haritlastele, vaid sisemine ausus on iga inimese enda teha.“ (Klassikaraadio, 2024)

„Muuseum on üks eripärane asutus. Sellest pole kuidagi võimalik lahkuda nii, et paned ukse kinni ja unustad kõik, mis seal oli. Ikka jääb igaüht saatma emotsioon näitustest, muuseumis kuuldud lugu, nähtud ese või uus kogemus.“ (Sirp, 2023)

„Igal muuseumis talletatud esemel on oma tähendus, oma sünni- ja elulugu. Eseme säilitamine tähendab seetõttu vajadust kindlustada selle füüsiline olemasolu ja ka oskust hoida selle tähendust. Siit algab üks muuseumi konserveerimis- ja säilitusosakonna suurimaid ülesandeid: olla kogu aeg kursis ja teadlik kogudes leiduvast esemest kui ainulaadse loo kandjast, asjatundjana teada, kuidas hoida ära või peatada ajahamba hävitustööd. Samas aga mõista iga eset kui väikest osa terviklikust kollektsioonist, kui ühte lüli kultuuriruumist.“ (Sirp, 2008)

„Mäletan hästi Pagari küla raamatkogu, seal olin üks usin külastaja. Raamatukoguriiulite vahel kuulsin igasugu jutte... Raamatukogu polnud Nõukogude ajal vaid tuleku ja mineku koht – raamatukokku tuldi ja seal arutati. Lapsena võtsin sealt küll oma raamatud, lugesin ja sirvisin neid, aga juba siis sain aru, et raamatukogu on nagu mingi keskus. Nagu oli sidejaoskond või kauplus.“ („Plekktrumm“, 2022)

„Raamatukogu nimetatakse viiendaks võimuks ühiskonnas. Terves maailmas. Meie oleme siin natuke tagasihoidlikumad olnud, aga raamatukogu kui viies võim kindlasti tuleb!“ („Plekktrumm“, 2022)

„Kõik inimesed on muutunud, muutunud ei ole ainult eestlane, muutunud on terve maailm. Ja see maailm, kus me elame, on nii eklektiline, et selles ei ole enam ei rahu ega aega millekski. Vanal eestlasel oli rahu ja oli aega, meil ei ole enam kumbagi.“ (Õhtuleht, 2011)