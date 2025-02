REPLIIK | Moelooja Riina Põldroos: inimesed ostavad ja siis järgmine hetk on see asi lihtsalt prügimäel

Ei ole! Ja ma ei tea, kas muutub moemaailm. Pigem muutub mõtteviis. Väga loodan, et leiab lõpu praegune ületarbimine. See on ka üks põhjus, miks ma ei ole uuesti alustanud n-ö maailmarünnakut. Miks ma peaks neid kleite nii palju tootma? Maailm on kleite ja igasuguseid asju nii täis, et võiks vastu pidada viis aastat, ilma et keegi ühegi riietuseseme juurde toodaks.