Synne Valtri meenutab esmakohtumist abikaasaga, kellega on täitunud 20 aastat abielu: pilgud kohtusid, edasine on ajalugu

„Meile, naistele, meeldib domineerida, kuid on ju pagana hea tunne, kui mõistad, mida kõike sinu mees sinu nimel ära teeks. Kuid siin on üks suur konks. Mees ei tohiks iial teha meie eest ja meie nimel asju iseenesestmõistetavalt. Mees vajab täpselt sama suurt tähelepanu ja kiitust nagu meie, naisedki. Märkamine, et ta on minu nimel pingutanud, on parim tasu, mida mehele kinkida koos sooja ja armastava naeratusega. Meie ei ole ainsad, kes kõikide meeltega armastame, mehedteevad seda samuti, nad on lihtsalt konservatiivsemad kui naised.“