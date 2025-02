„Lihtsalt rääkige omavahel!“ Mida see tegelikult tähendab? Eksperdid annavad nõu, kuidas luua kaaslasega tugevam side

Kuula aktiivselt enne oma seisukoha jagamist

Aktiivne kuulamine tähendab teadlikku kohalolekut vestluses. See on näiteks telefoni käest panemine, küsimuste esitamine („Kas sa saaksid sellest rohkem rääkida?“) ja teise öeldu peegeldamine („Kui ma sind õigesti mõistan, siis…“). Aktiivne kuulamine kinnitab, et partneri tunded ja vajadused on sinu jaoks päriselt olulised.