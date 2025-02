Kas paindumatus saab olla positiivne isikuomadus? Juhis, kuidas skeptilise inimesega kõige paremini toime tulla

Skeptiku rolli võib võrrelda ka pipraga toidus – seda on vaja parajas koguses, et toit oleks maitsev, kuid liiga suurel hulgal võib see muutuda ebameeldivaks. Samamoodi on ka skeptilise mõtlemisega – see on väga kasulik, kui seda rakendada õigel viisil ja õiges kohas. „Kui skeptik on vale koha peal, siis võib ta tunduda ebameeldiv. Kui teda aga kuulata ja varakult aruteludesse kaasata, muutub ta väärtuslikuks mõttekaaslaseks,“ märgib Soomre. Küsimus taandub omavahelise usalduse ja avatuse tasandile, mis on vältimatuks aluseks headele suhetele.