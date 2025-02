Okei või ei? „Hinnatõusude tõttu ei ole ühine rahakott poes enam õigustatud. Mehe arvates on see aga pilli lõhki ajamine“

Kuni meeletute hinnatõusudeni oli see minu meelest täiesti normaalne, sest saime mõlemad igakuiselt raha kõrvale panna ja kui tahtsime endale eraldi midagi lubada, mis ei tulnud siis ühisest rahakotist, siis saime ka seda teha. Aga nüüd on meil rahateemadel tekkinud suured kodutülid ja me ei leia lihtsalt ühist lahendust. Millest meil siis peamine probleem tekkis? Nüüd, kui hinnad on niivõrd palju tõusnud, ei tunne ma enam, et toidupoes oleks täpselt pooleks maksmine õigustatud, sest mina söön lihtsalt nii palju vähem. Ja tahaksin tihtilugu osta ka hoopis odavamaid toiduaineid. Tahaks vahepeal endale ka midagi lubada! Aga ma ei saa, enamik „vabast rahast“ läheb toidupoodi ja tihtilugu veel ka asjadele, mida ma ise ei tarbi.