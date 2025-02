Kroonimiljonärist mõne aastaga nullseisu. Liina Vettiku lugu: minu jaoks on muud väärtused olulisemad kui äriline edu

Liina näeb nüüd tagantjärele, et astus tüüpilisse naisettevõtja lõksu. Tundis, et see on ju meesteala. „Nii nagu lapsed ulatatakse naistele, et te teate, mis nendega teha, samamoodi mis puudutab äri ja müüki, öeldakse meestele, et näe – võta ja tee.“ Naine meenutab, et nii loomulik tundus, et annab eestvedamise vennale üle ja enda peale võttis toetavad ja assisteerivad ülesanded, nagu koostöö raamatupidajaga, arvete tegemine, töötundide kokkulöömine. Et peresuhteid ei hoida, ei väljendanud ka kuigi palju oma ideid ja mõtteid.