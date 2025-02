Meenutusi taasiseseisvunud Eesti esimeste vastuvõttude korraldamisest. „Tegime kõike ise ja põlve otsas“

Eesti vabariigi 75. sünnipäeva planeerimise nõupidamine Kadriorus 1992. aasta lõpus, mil president oli juba Lennart Meri. „President Meri ütles, et tema tahaks pidulikule vastuvõtule kutsuda tuhandeid inimesi. Arutlesime, kus saaks sellist suur pidu korraldada. Üks Toompeal töötav ametnik tegi presidendile ettepaneku, et peo võiks teha Vladimir Iljitš Leninini nimelises kultuuri- ja spordipalees. Rahvas kutsus siis niimoodi linnahalli, aga ametnik oli otsustanud kasutada teistsugust nime... Mäletan selgelt, kuidas president ütles seepeale rahulikult oma käsundusohvitserile: „Palun juhtige see mees siit nüüd välja!““