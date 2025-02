Sirje Karis valutab südant Venemaale küüditatud Ukraina laste üle: kuidas saab tänapäeva maailmas olla nii, et lapsed viiakse isade-emade juurest ära?

Muidugi oli proua Karis kohtumisega nõus. „Neid oli seitse last. Suuremad tüdrukud, kaks õde ja üks väike poiss, nad olid päris jutukad,“ meenutab ta hingeläinud kohtumist. „Mida rohkem ma neid kuulasin, seda rohkem nad rääkisid. Nad tahtsid rääkida. Juures olid psühholoogid ja üks väike poiss ainult ei rääkinud, aga istus mu kõrval, hoidis käest kinni ja psühholoog ütles mulle, et las olla, ta tunneb ennast turvaliselt.“

Karis tunnistab, et tema jaoks on selline küüditamine täiesti vastuvõetamatu. „Kuidas saab tänapäeva maailmas olla nii, et lapsed viiakse isade-emade juurest ära? Viiakse teise riiki, antakse teised nimed ja sünnikuupäevad, nad viiakse viiakse teistesse peredesse või laagritesse, muidugi nad ei tohi rääkida ukraina keelt… See on täiesti vastuvõtmatu,“ ütleb ta.

Sama teemat puudutas Karis eelmise aasta septembris ÜRO kohtumisel New Yorgis, kus ka Olena Zelenska ja dr Jill Biden sellest rääkisid. „Õnneks ei ole nii, et ainult meie sel teemal räägime, vaid see on ikkagi rahvusvaheliselt üles tõstetud probleem,“ sõnas Karis. „Olena Zelenska ütleb selle kohta: „Palun rääkige! Mida rohkem te räägite, seda rohkem sellest kasu on.““

Karis täpset küüditatud laste arvu öelda ei oska, aga teab, et tagasi on Venemaa avarustest toodud kümnendik neist. „Ja see tagasi toomine ei ole üldse kerge,“ lisab ta, väljendades seejuures rõõmu, et erinevad organisatsioonid selle nimel siiski pingutavad.

Kuula pikemat intervjuud Vikerraadiost: