Anne Eenpalu sai „Kikilipsuga mässaja“ vaatamisest vapustuse: nüüd olen küll õnnetu

Annele ei meeldinud ei see, et president oli filmis paljajalu, kandis t-särki või tõstis jala laua peale. „Jälgisin seda kõike õudusega,“ pihib ta. „Minu vanaisa kandis kõvakübarat, näitas eeskuju maailmakirjanduse tundmises ja põlluharimise õpetamises ja nüüd näidatakse tervele ilmale vanainimese varbaid, mis vanaduses ei lähe kellelgi ilusamaks!“

Mitte iga ülemus ei aktsepteeri töötajate pereelu

Piret ütleb, et ta rääkis filmis üldse liiga palju. Ülle vastab, et vastupidi, väga hea, et seda näidati. „See on oluline, sest mitte iga ülemus ei aktsepteeri oma töötajate pereelu. President Ilves austas, et kui töötaja laps helistab, siis ta peab võtma telefoni vastu, ükskõik kui kiire parasjagu on.“