Kira saabaste looja Sirli Ratasepp: mul on tihti olnud saapaid, mis Eesti talve üle ei ela, lisaks villid ja kulunud tallad

„Ma olin terve elu maadelnud halvasti istuvate jalatsitega - villid, kulunud tallad, saapad, mis Eesti talve üle ei ela, sagedased külastused kingsepa juurde,“ loetleb Ratasepp ridamisi põhjuseid, kust tuli tal soov teha hästi istuvaid jalanõusid, mis päriselt kestavad. Ka Eesti kliimas, kus meil tihtilugu on ühes päevas mitu aastaaega. Sirli oli ka varasemalt ettevõtteid loonud ja müünud ning ta teadis, et teekond ei saa kerge olema. Kuid tema viimane töökoht enne Kira brändiga alustamist oli naise sõnul olnud kõike muud kui silma särama panev, et ta kaotas täielikult huvi oma õpitud eriala vastu ega teadnud, mida eluga peale hakata.