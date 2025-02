KUULA | Karolin Kuusik: pimedate alade välja valgustamine on see, mis mind sütitab

„Meie igapäevane elu ja kõik see, mida me kogu aeg näeme, on justkui see ala, mis on nagu taskulambiga välja valgustatud ja kus on palju käidud. Aga mina tahaks väga jõuda sinna, kus on pimedus. Ma tahaks teada, mis seal on – isegi kui ma ei näe, siis ma kombin kas või kätega ning toon sinna valgust juurde. See on see, mis mind põlema paneb ja ma tunnen, et ainult sellisel juhul ma kasvan ja arene iga suurema loomeprotsessiga ka ise,“ mõtiskleb ta loomise sügavamast mõjust inimese olemusele.

Moekunstnikuna hakkab ta uut kollektsiooni looma siis, kui see loometung on nii tugev, et mitte kuidagi muud moodi enam ei ole võimalik edasi elada: „Just selle tõttu jäävadki mul kollektsioonide vahele küllalt pikad vahed. Ma ei loo igaks hooajaks uut kollektsiooni nagu on moekunstnikele tavapärane. Ja lisaks armastan ma ka stilistitööd väga, see mingis mõttes tasakaalustabki. Samamoodi ajakirja Anne&Stiil ilu- ja moetoimetaja töö ehk moeajakirjaniku amet, kus igal kuul on uus teema ning tuleb kiirelt mõelda ja tegutseda, mis mulle ka hästi sobib. Kollektsiooni loomine aga annab nendele tegemistele kontrasti just selle mitme kuu jooksul ühte teemasse sügavuti minemise võimalusega. Ja ma loon siis kui ma enam ei saa muudmoodi kui pean looma.“

„Mul on olnud situatsioone, kus ma lihtsalt nutan südamepõhjast, sest ma ei saa sel hetkel enda perega koos olla.“

Vahel on see kahe lapse emale omaette katsumus perekonna kõrvalt luua: „See loometung peab siis ka selle ületama, et ma lähen pühapäeval enda perekonna juurest kogu päevaks ära ja see võib olla väga valus. Vahel ma istun oma Telliskivis asuvas stuudios, kus pühapäeviti jalutavad ümberringi perekonnad ning mul on olnud situatsioone, kus ma lihtsalt nutan südamepõhjast, sest ma ei saa sel hetkel enda perega koos olla. Aga see teine tung – see loometung – on tol hetkel tugevam. Nii et ma ei saa luua igal hooajal uut kollektsiooni nagu õige moekunstnik, sest see on suur töö ja suur pühendumine ning ma ei saa seda aega ja energiat oma perekonna arvelt võtta.“