Donald Trump kiusab Julianne Moore’i? Üks tema kirjutatud lasteraamat sattus keelatud raamatute nimekirja

„Olen väga löödud,“ kirjutas filmide „Boogie Nights“ ja „Mary & George“ staar möödunud pühapäeval oma Instagrami postituses.

Eelmisel esmaspäeval saatis Kaitseministeerium laiali memo, milles teatas, et uurib raamatuid, mis võivad olla „potentsiaalselt seotud sooideoloogia või diskrimineeriva võrdsusideoloogiaga“. Pärast seda, kui mõndasid väljavalitud raamatuid raamatukogudes ei laenutatud, valiti välja veel „väike hulk teoseid“, mis jäeti „täiendavaks uurimiseks“ kõrvale. Üheks neist võib olla ka Moore’i raamat.

Lasteraamat „Freckleface Strawberry“ jutustab loo tüdrukust, kes ei salli oma tedretähne, kuid õpib nendega elama. „See on raamat, mille kirjutasin oma lastele ja teistele lastele, et meenutada neile, et me kõik võitleme oma muredega, kuid oleme ühendatud oma inimlikkuse ja kogukonna kaudu,“ selgitas Moore.

Raamatukogus laenutatavate raamatute ülevaatus on osa kõigi „õppematerjalide“ läbivaatamisest, mille eesmärk on Kaitseministeeriumi sõnul kontrollida, et nende koolid järgiksid Trumpi hiljutisi korraldusi kahel teemal: „Radikaalse indoktrinatsiooni lõpetamine alg- ja keskhariduses“ ja „Naiste kaitsmine sooideoloogia ekstremismi eest“.

Moore, kes võitis 2015. aastal Oscari filmis „Still Alice“ tehtud rolli eest, lisas, et on uudisest „eriti hämmastunud“, kuna ta on „uhke lõpetaja“ nüüdseks suletud Frankfurdi Ameerika keskkoolis, mida haldas Kaitseministeerium. Ta märkis, et tema isa on Vietnami veteran, kes teenis kogu oma karjääri USA armees.

„Ma ei saaks olla uhkem tema ja tema teenistuse üle meie riigi heaks. On masendav mõelda, et lapsed nagu mina, kes kasvavad üles sõjaväelasest vanemaga ja käivad kaitseministeeriumi koolis, ei saa ligipääsu raamatule, mille on kirjutanud keegi, kelle elukogemus on nii sarnane nende omaga. Ja ma ei saa jätta mõtlemata, mis on selles pildiraamatus nii vastuolulist, et USA valitsus on selle keelanud,“ lisas Moore.