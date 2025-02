Kuidas üllatasid sina möödunud valentinipäeval oma kallimat? Kandsid seksikat pesu? Tegid suuseksi? Või jätsid üldse romantilise päeva tähistamata? Igatahes, lätlanna Diana Nerimdė otsustas meest šokeerida ja kinkis talle öö BDSM -i korteris. Nüüd on võimalik ka meil neisse ruumidesse pilk heita.

Piitsutamine, käerauad ja enda puuri lukustamine ei ole küll meie armastuse keel, aga me pole ka pühakud, nii et kui nägin Vilniuses üüritava BDSM-i korteri kuulutust, tärkas mus uudishimu. See nägi välja nagu täiskasvanute vaatamisväärsus!