OKEI VÕI EI? | „Võin olla ühel hetkel väga armas ja sõbralik, aga siis sekundipealt plahvatada ka kõige mõttetuma asja peale“

„Armastan oma meest ja meie väikest last, aga viimasel ajal tunnen end tihti kurva ja kurnatuna,“ kirjutas meile 33aastane Mari-Liis. „Tülitseme mehega rohkem kui kunagi varem, kuigi ma tean, et asi pole nii hull, et me peaks lahkuminekut kaaluma. Aga need väiksed pidevad nääklused kulutavad hinge.“