Näitlejatest abielupaar Laura Peterson ja Ott Aardam avaldavad südamlikult, mida imetlevad teineteises abikaasadena

„Mulle meeldib, millise turvatsooni loob Ott lastes ja kogu pere õhkkonnas,“ sõnab Laura. „Ma ei tahaks kasutada sõna rahulik, sest see on väline kuvand ja alati pole pereelu ülirahulik. Me ju ärritume ikka ka ja see on lastelgi õppimise koht, kuidas vabandada, selgitada, mis juhtus, miks me praegu niimoodi käitusime.

Ott Aardam: inimesena on mul väga suur soov toimida perena, kus valitseb armastav õhkkond

Näitleja Ott Aardam esitas 2015. aasta aprillis Eesti Naise artiklis küsimuse: „Lapsepõlvest võtad vist ikkagi pigem kaasa hoiakud? Mitte nii väga tõed, mida sulle öeldakse? Mina sain kodust kaasa teadmise, et materiaalsed väärtused ei ole alati kõige olulisemad. Või et loomingulisus võib väljenduda väga erinevates asjades – ei ole seda, et asjad käivad ainult nii ja mitte teisiti. Minu esimene tutvus kunstimaailmaga oli paljuski tänu emale, aga kindlasti kujundas mu loomingulisust ka see, kuidas isa kodus ehitades-askeldades ei järginud jooniseid, vaid omaenese vaistu ja mõtet. Kodust sain kaasa ka mingi teadmise inimsuhete haprusest. Inimesena on mul väga suur soov toimida perena, kus valitseb armastav õhkkond. See on samamoodi kutsumus või äratundmine nagu töö, ja üldse mitte väike väljakutse.