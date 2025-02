Üks internetiajaloo julmemaid pettuseid. Instagrami suunamudija Belle Gibson valetas end vähihaigeks ja tegi kogu maailma lolliks

Veebruari alguses hakkas voogedastusplatvorm Netflix näitama sarja, mis jutustab Austraalia suunamudijast Belle Gibsonist, kes pettis kogu maailma, väites, et tal on ravimatu ajukasvaja.

Gibson, kes oli tollal vaid 20-aastane, jagas ootamatult oma jälgijatega, et tal on diagnoositud pahaloomuline ajukasvaja ja seetõttu antud elada kõigest neli kuud. Selle asemel, et kasutada teaduslikult tõestatud ravimeetodeid, kuulutas ta end ühel hetkel ise terveks, jagades, et see kõik on tänu õigesti valitud dieedile, kannatlikkusele, otsusekindlusele ja armastusele.