Mõlemad emad rõhutavad, et eeskuju jõud on tohutu – olgu selleks siis igapäevasuhtumine või oma tööst rääkimine. „Püüame kodus olla lastele eeskujuks ning näidata enda käitumisega, et alati on oluline pingutada ja anda oma parim,“ ütleb Märtin. Annika lisab, et lapsevanem saab väga palju suunata, milliseid mustreid ja uskumusi lapsed edasi kannavad. „Kui laps näeb, et ettevõtjast lapsevanem räägib oma tööst pidevalt halvasti, võib see tekitada negatiivseid seoseid,“ hoiatab ta.