JUHTKIRI | Mari-Liis Helvik: räägitakse, et naised on meestest agaramad arsti juures käijad, aga minu tähelepanekud on vastupidised

Kuigi üldiselt räägitakse, et naised on meestest agaramad arsti juures käijad ja oma tervise eest hoolitsejad, siis minu tähelepanekud on vastupidised. Jah, naised on agarad arstiaegade kokkuleppijad – aga kellelegi teisele. Ise küsitakse abi tihtilugu alles siis, kui midagi kuskilt valutab või on mõni muu häiriv vaevus.