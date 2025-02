REPLIIK | Kirjandusteadlane Sirje Olesk: ma ei usu, et lähitulevikus toimub laialdane lugemisbuum

Tänapäeval on Oleski sõnul väga tähtis autor Lilli Luuk, kelle raamat „Ööema“ on saanud järjest kaks kirjanduspreemiat ja ta on nomineeritud aasta proosapreemiale.“ „Ööema“ on tõsine ja väga huvitavalt kirjutatud raamat, mis räägib Eesti ajaloost ja metsavendadest,“ kiitis ta. „Praeguses ärevas ajas võiks see raamat kindlasti olla lugemiseks kõigile, kes on huvitatud Eesti minevikust ja ajaloolistest teemadest.“

„Eesti ühiskond peaks olema olukorras, kus midagi kõnetab kõiki. Keegi peaks oskama selle kuidagi kirja panna.“

Siiski, selliseks fenomeniks nagu Mikita või Viivi Luik pole Lilli Luuk saanud, märgib ajakirjanik Anvar Samost. „Täpselt seda tahtsingi teile öelda, et ma ei usu, et lähitulevikus võiks tekkida olukord, kus selline laialdane lugemisbuum toimub,“ kinnitas kirjandusteadlane.

Ajakirjaniku küsimuse peale, et kas on võimalik, et kuskilt tuleb üks autor, kes kirjutab midagi sellist, mis tõstab ta järsku kõigi tähelepanu alla ja müüb 10 000 eksemplari, vastab Olesk: „Unistage edasi – midagi sellist ei tule. Me võime küll teoreetiliselt rääkida, aga iial ei tea, eks ole. Eeldus oleks, et Eesti ühiskond peaks olema olukorras, kus midagi kõnetab kõiki. Keegi peaks oskama selle kuidagi kirja panna. Praegu ei ole seda veel, kuigi ühiskonnas on palju ärevust. Kui võrrelda seda 1990. aastatega, siis nüüd on toimunud muutus, mis ei puuduta ainult Eestit, vaid kogu maailma. Ma ütleksin, et maailm on muutunud ähvardavaks. Aga ma rõhutan veelkord: 30 aasta jooksul oleme vabas maailmas muutunud väga erinevaks. Meid huvitavad erinevad asjad.“

Oleski mure on, et tegelikult ei ole meil puudust raamatutest, aga meil oleks kindlasti vaja rohkem raamatute tutvustust ja seletust, kellele need sobivad. „Eesti inimene armastab kirjutada, aga vahel tundub, et kirjutajaid on rohkem kui lugejaid,“ nendib ta. „Teate, kui palju ilmub luulekogusid – on need tavalised ja siis on need omakirjastuslikud kogud, neid tuleb teine 50 peale. Nad näevad kaunis amatöörlikud välja ja sisu on samasugune.“

