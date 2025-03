FOTOD | Kevade moodsaimad jalavarjud! Need madalad kingad muudavad lihtsa rõivakomplekti hetkega luksuslikumaks

Teadmiseks: seemisnahk on naha alternatiiv, mis saadakse siis, kui loomanaha sisemist külge hõõrutakse sametise pinna saavutamiseks. Loomulikult on saadaval ka hulgaliselt veganversioone ja jätkusuutlikel meetoditel valminud seemisnahkseid tooteid, mille puhul on kasutatud innovaatilisi kiude sama võidunud efekti saavutamiseks.

Miks just seemisnahast mokassiinid?

Jahedamate kuude saabudes tõuseb seemisnahk pea alati üheks hooaja armastatuimaks materjaliks, pakkudes mitmekülgsust tavaliste nahksaabaste valikus. See on viimastel kuudel olnud märgatav ka seemisnahksete aksessuaaride puhul, näiteks on hetkel väga moes seemisnahksed käekotid. Kui käekott lisab ootamatut kontrasti muidu tagasihoidlikule rõivastusele, siis seemisnahast mokassiinid annavad kandjaile koheselt luksuslikuma väljanägemise.

Sel aastal kandub seemisnaha trend ka kevadesse üle ja nagu öeldud, siis just mokassiinide kujul, võimaldades seda kena materjali kanda ka soojemal perioodil. Tegemist on uue klassikaga, mis muudab lihtsa teksade ja t-särgi (või miks mitte linase pluusi) kombo hetkega elegantsemaks.

Jah, ilmselt mõtled kohe, et seemisnahk vajab ju palju hoolt ja ei talu niiskust, aga me ei ütlegi, et peaksid paduvihmaga neid kandma. Vali mõni kuivem ja päikeselisem kevadpäev ning usume, et tunned oma uutest lemmikkingadest rõõmu. Mis veelgi toredam, seemisnahksete jalanõude puhastamine on lihtne: pühi lihtsalt tolm maha ja puhasta plekid äädikalahusega.