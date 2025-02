KUULA | AI koolitaja vastab: kuidas mõjutab tehisaru kasutamine inimeste emotsionaalset heaolu ja psüühikat?

Elame ajastul, kus inimeste närvisüsteemi võime muutuste kiirusega toime tulla on ammu ületatud. Vaimse tervise kriis on globaalne pandeemia. Seekordne saate „Vaimse tervise heaks“ osa on järjekorras juba 90nes! Saatejuht Rita Rätsepa külaline on AI koolitaja ja coach Priit Ilomets. Priit jagab isiklikke kogemusi vestlusrobotitega suhtlemisest ning sedagi, kas ja kuidas on need vestlused teda aidanud.