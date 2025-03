TOP 3 | „See võiks olla raamat, mis ühendab – vähemasti vanavanematega.“ Doris Kareva lemmikraamatud, mida igaüks võiks lugeda

Küllap ei vajagi soovitamist. Nelja-aastaselt oli see üks mu lemmikraamatuid Eduard Bornhöhe „Vürst Gabriel ja Pirita kloostri viimsed päevad“ kõrval. Väga paljud väljendid või vihjed igapäevakõnes on tsitaadid „Kevadest“, nagu ka filmist „Viimne reliikvia“. „“Kevade“ esimest lauset „Kui Arno isaga...“ teab vist iga eestlane. See võiks olla raamat, mis ühendab – vähemasti vanavanematega.