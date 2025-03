Okei või ei? „Mees unistab finantsvabast elust ja investeerib kogu raha aktsiatesse, aga mina tahan hetkes elada. Sobime me üldse kokku?“

„Mu vanemad surid noorelt, enne kui nad said oma pensioniaega ja selleks kogutud raha nautida. See on jätnud mulle sügava veendumuse, et elu tuleb elada praegu, mitte oodata mingit tulevikku, mis võibolla ei saabugi. Tahan reisida, käia heades restoranides, nautida hetke ja mitte pidevalt muretseda selle üle, kas 30 aasta pärast on mul ikka elamiseks piisavalt raha.